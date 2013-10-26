У Туркменії оголошено амністію на честь Дня незалежності

У Туркменії оголошена амністія щодо більш ніж тисячі засуджених у зв'язку з майбутньою 22-ю річницею незалежності країни. Відповідний указ президента Гурбангули Бердимухамедов опублікований сьогодні в національних ЗМІ, передає ІТАР-ТАРС.

"Ми даємо цим людям можливість чесною працею спокутувати свою провину і активно брати участь у житті країни", - підкреслив глава республіки. Адміністраціям областей і районів глава держави вказав на "обов'язкове працевлаштування всіх тих, хто повернулися з місць ув'язнення".

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Масштабні амністії в Туркменії оголошуються з 1999 року, коли в країні скасували смертну кару. У нинішньому році були вже помилувані більше 2 тисяч ув'язнених - на честь Дня Конституції і напередодні "Ночі всепрощення і всемогутності" - в період мусульманського посту. Найчисленніша амністія роки незалежності Туркменії була проведена в 2002 році, тоді на свободу вийшли 16,2 тисячі осіб.