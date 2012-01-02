У Польщі почалася амністія нелегалів

Нелегальні мігранти у Польщі від сьогодні зможуть подавати заявки на легалізацію свого статусу в цій найбільшій державі об'єднуючого 27 країн Євросоюзу в Східній Європі.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідний закон, ухвалений польським парламентом влітку минулого року, набув чинності 1 січня 2012 року.

Прес-служба польського Міністерства внутрішніх справ повідомила агентству, що легалізувати свій статус зможуть громадяни іноземних держав, котрі перебувають на польській території безперервно з моменту вступу країни до Шенгенської зони 20 грудня 2007 року.

"Заявки (на легалізацію) можна буде подавати до 2 липня 2012 року. Дозвіл на перебування буде видаватися на 2 роки», - відзначила прес-служба.

Амністією також зможуть скористатися іноземці, котрі перебувають безперервно у Польщі з 1 січня 2010 року, та яким раніше було відмовлено в надані статусу біженця.

Польське МВС відзначило, що заявки на легалізацію свого перебування у Польщі необхідно подавати до місцевих відділів іноземців, які функціонують у складі обласних адміністрацій (воєводств).

Водночас прес-служба зауважила, що дозвіл на легальне перебування у Польщі не отримають іноземці, котрі зареєстровані у Шенгенській базі SIS; у випадку подачі в заявці неправдивих інформацій; а також тоді, коли перебування іноземця на польській території загрожувало б безпеці чи інтересам Польської держави.

МВС повідомив, що на своїй веб-сторінці (http://www.msw.gov.pl/portal/pl/720/9457/file.html) опублікував спеціальний порадник, як легалізувати свій статус в рамках амністії нелегалів та запустив спеціальну телефонну лінію (22 601-75-25), де можна отримати консультації англійською, українською, російською та в’єтнамською мовами.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році група українок ініціювала акцію за легалізацію нелегальних мігрантів, закликавши польські власті полегшити умови для отримання легального права перебування у Польщі.

За даними експертів, через жорсткі умови двох попередніх амністій у 2003 та 2007 роках ними скористалися менше 4 тисяч людей з близько від 50 до 500 тисяч нелегалів, які можуть перебувати на польській території.

Довідка УНІАН. МВС Польщі оцінює кількість нелегалів в близько 50 тисяч, зауважуючи, що більшу частину з них займають не українці, а громадяни інших держав, яким складніше отримати польську візу: у першу чергу, вірмени та в’єтнамці.

На початку минулого року у 38-мільйонній Польщі право легального перебування мали близько 100 тисяч іноземців, третина з яких громадяни України.