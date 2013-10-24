У Обами кажуть, що не прослуховували телефон Кемерона

Про це повідомляє в четвер газета Telegraph з посиланням на представника Ради з національної безпеки при президенті США Кейтлін Хейден (Caitlin Hayden).

"Ми не відстежуємо електронні засоби зв'язку прем'єра Кемерона", - зазначила виданню Хейден. На питання газети, чи прослуховували вони коли-небудь у минулому Кемерона, вона відповіла негативно, повідомляє РІА Новости.

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Раніше представник німецького уряду повідомив, що канцлер ФРН Ангела Меркель висловила президенту США Бараку Обамі невдоволення у зв'язку з наявною у Німеччині інформацією, що спецслужби США прослуховували її мобільний телефон. Обама в ході телефонної розмови запевнив Меркель, що США не відслідковують і не будуть прослуховувати її телефон, хоча влада Німеччини вважає, що прослуховування було припинене лише нещодавно.

На цьому тижні також розгорівся скандал навколо прослуховування розвідкою США телефонів в іншій країні-партнері по НАТО - Франції. Газета Monde повідомила з посиланням на документи екс-співробітника спецслужб США Едварда Сноудена, що співробітники Агентства національної безпеки США в період з 10 грудня 2012 року з 8 січня 2013 перехопили 70,3 мільйона телефонних розмов французів.

Президент Франції Франсуа Олланд в ході телефонної розмови заявив Обамі, що практика стеження "неприйнятна між друзями і союзниками, тому що порушує право французьких громадян на недоторканність особистого життя". Також лідери двох країн домовилися "співпрацювати в роботі з встановлення фактів і точного масштабу розвідувальної діяльності".