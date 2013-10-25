The Guardian: АНБ слухало телефони 35 світових лідерів

Про це 24 жовтня повідомляє The Guardian з посиланням на секретні документи, отримані від Едварда Сноудена.

Телефонні номери 35 світових лідерів передав АНБ неназваний високопоставлений американський чиновник у списку з 200 номерів. Ці телефони були негайно поставлені на прослуховування, повідомляє видання. Імена керівників держав, чиї телефони прослуховувалися, не називаються, пише Лента.ру.

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Службова записка АНБ, що потрапила в розпорядження The Guardian, датується 2006 роком. У ній йдеться про те, що «клієнти» агентства, маються на увазі Білий дім, Держдепартамент США, Пентагон і інші американські держустанови, повинні ділитися своїми списками контактів з Управлінням радіорозвідки АНБ (Signals Intelligence Directorate, SID). Випадок з передачею 200 телефонних номерів наводиться в документі як вдалий приклад такої співпраці. У той же час, повідомляє The Guardian, автори документа визнають невисоку цінність даних, отриманих в роботі з цим списком.

Про реакцію представників АНБ або уряду США на публікацію поки не повідомляється.

Раніше 24 жовтня стало відомо, що посла США в Німеччині було викликано до місцевого МЗС через підозри у прослуховуванні мобільного телефону канцлера Ангели Меркель американськими спецслужбами. Інформація про стеження за Меркель з'явилася в німецькій газеті Der Spiegel, яка раніше повідомляла, що АНБ отримало доступ до пошти президента Мексики. 23 жовтня президент США Барак Обама в телефонній розмові запевнив Меркель, що її телефон не прослуховується.

Тим часом в італійській пресі з'явилися повідомлення, що АНБ і Британський центр урядового зв'язку (GCHQ) відстежували внутрішню комунікацію уряду і військових відомств Італії, а також прослуховували телефонні розмови пересічних громадян Італії. Декількома днями раніше стало відомо про масове стеження за французькими громадянами.

Колишній співробітник АНБ і ЦРУ Едвард Сноуден у червні 2013 року передав журналістам The Guardian і The Washington Post секретні документи, в яких повідомлялося про стеження американських спецслужб за іноземними громадянами та інтернет-користувачами. У липні Сноуден, обвинувачений в США в розголошенні державної таємниці, отримав тимчасовий притулок у Росії.