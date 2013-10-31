США: Росію попереджали про санкції проти Лепса

"Ми включили його в цей список за роботу на Владислава Леонтьєва, що став фігурантом списку в лютому 2012-го. Лепс сприяв Леонтьєву в перевезенні грошей", - сказав Салліван.

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Він підтвердив, що мова йде про можливий зв'язок фігурантів списку зі східноєвропейською міжнародною злочинною організацією Brothers 'Circle ("Братський коло"), пише РІА Новости.

"Ми повідомили російський уряд перед вжиттям таких заходів", - повідомив представник Мінфіну.

Американський Мінфін повідомив на своєму сайті про введення санкцій відносно шести осіб і чотирьох компаній, імовірно пов'язаних з ватажками Brothers 'Circle Владиславом Леонтьєвим і Гафуров Рахімовим. Серед інших у списку значиться російський музикант Григорій Лепс.