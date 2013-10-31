США записали співака Лепса в члени мафії і ввели санкції

Про це повідомляється на сайті відомства, пише Газета.Ru.

Серед ймовірних членів злочинного угруповання «Братський коло» був названий і російський співак Григорій Лепс.

На сайті не вказано громадянство Григорія Лепсверідзе, але відзначається, що він відомий під іменами «Грігогрій Лепс» і «Гриша».

Відзначається, що він народився 16 липня 1962 року в Сочі. У якості його адреси вказано таїландський острів Пхукет.