США записали співака Лепса в члени мафії і ввели санкції
00:23, 31 жовтня 2013Світ
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Американське міністерство фінансів розширює санкції проти осіб, яких у США зараховують до пострадянської мафії.
США записали співака Лепса в члени мафії Фото РІА Новости
Про це повідомляється на сайті відомства, пише Газета.Ru.
Серед ймовірних членів злочинного угруповання «Братський коло» був названий і російський співак Григорій Лепс.
На сайті не вказано громадянство Григорія Лепсверідзе, але відзначається, що він відомий під іменами «Грігогрій Лепс» і «Гриша».
Відзначається, що він народився 16 липня 1962 року в Сочі. У якості його адреси вказано таїландський острів Пхукет.
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