У США заарештовано воротаря збірної Росії з хокею

Хокеїстові висунули звинувачення в нападі третього ступеня і кіднеппінгу другого ступеня, повідомляє Лента.ру з посиланням на Denver Post.

За законами штату Колорадо, кіднеппінг належить до тяжких злочинів четвертого класу («фелоній»), покарання за які становить від двох до шести років позбавлення волі. Як правило, ця стаття застосовується у разі насильницького переміщення якоїсь особи в певне місце без її згоди.

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Застосування насильства третього ступеня, що належить до менш тяжкої категорії («місдемендор»), має на увазі завдання кому-небудь травми, причому для висунення звинувачень потерпілий повинен показати тілесні ушкодження. Максимальне покарання за цією статтею становить два роки в окружній в'язниці .

Уточнюється, що через свій зоряний статус Варламов поміщений в одиночну камеру. Він має постати перед судом в Денвері вранці у четвер, 31 жовтня. До цього моменту голкіпер буде перебувати під вартою, так як звинувачення за тяжкою статтею не дозволяє йому вийти під заставу.

Семен Варламов був арештований в Денвері, штат Колорадо, в ніч на середу, 30 жовтня, за місцевим часом. Повідомляється, що він з'явився в поліцію добровільно. Поліція Денвера відмовилася уточнювати, чи йдеться про застосування насильства до людини, з якою Варламов перебуває у близьких стосунках. Клуб «Колорадо Евеланш» заявив, що «стурбований» звинуваченнями на адресу Варламова, але відмовився від подальших коментарів аж до завершення судових розглядів.