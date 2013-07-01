Олланд і Меркель критикують США через прослуховування

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що така практика повинна "негайно припинитися", а прес-секретар німецького канцлера Ангели Меркель сказав, що "прослуховування друзів є неприйнятним".

Раніше державний секретар США Джон Керрі заявив, що у заходах, спрямованих на захист національної безпеки, "немає нічого незвичайного" для міжнародних відносин.

Представники ЄС вже попередили, що ця справа може поставити під загрозу глобальну торгівельну угоду між США та Євросоюзом.

Перший раунд переговорів щодо цієї найбільшої двосторонньої угоди, яка будь-коли ставала предметом переговорів, повинен початися у Вашингтоні 8 липня.

Речник Ангели Меркель Штеффен Зайберт, заявив, що Німеччина прагне, аби угода запрацювала, але для того, аби дійти згоди "необхідна взаємна довіра".

Звинувачення на адресу служб безпеки США у прослуховуванні представництв ЄС та посольств дружніх європейських країн, зокрема французького, італійського і грецького, стали наслідком оприлюднення колишнім співробітником ЦРУ Едвардом Сноуденом секретних документів.

У США пана Сноудена звинувачують у викраденні державної власності, несанкціонованій передачі інформації щодо національної оборони та свідомому розголошенні таємної інформації.

Як вважають, зараз він перебуває в аеропорту у Москві, звідки прагне дістатися країни, де зможе уникнути судового переслідування з боку США.

З проханням про надання йому політичного притулку він звернувся до Еквадору.

Раніше Еквадор заявив, що поки не розглядає прохання про надання притулку, оскільки пан Сноуден поки не дістався до жодного з диппредставництв країни.

BBC Україна