ВПС Ізраїлю завдали удару по сирійській військовій базі

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CNN, який цитує представника адміністрації США.

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Раніше джерело в армії Сирії повідомляв, що вранці в четвер була атакована військова база в Сирії між Латакією і Джабль, де розташовані комплекси ППО російського виробництва. Про вибух на об'єкті, де імовірно зберігалися ракети, повідомляли й ізраїльські ЗМІ.