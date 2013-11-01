ВПС Ізраїлю завдали удару по сирійській військовій базі
07:16, 01 листопада 2013Світ
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Військові літаки Ізраїлю завдали в четвер удару по військовій базі, розташованій поблизу від міста Латакія в Сирії
ВПС Ізраїлю завдали удару по Сирії / Фото : topwar.ru
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CNN, який цитує представника адміністрації США.
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Раніше джерело в армії Сирії повідомляв, що вранці в четвер була атакована військова база в Сирії між Латакією і Джабль, де розташовані комплекси ППО російського виробництва. Про вибух на об'єкті, де імовірно зберігалися ракети, повідомляли й ізраїльські ЗМІ.
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