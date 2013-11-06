На "Фукусімі" зупинили лінію очищення радіоактивної води

Як повідомив оператор станції, енергетична компанія "Токіо електрик пауер" / ТЕПКО /, це зроблено для проведення технічного огляду. Систему передбачається запустити через три дні. Весь цей час на АЕС буде повністю зупинено процес очищення радіоактивної рідини, яка стала зараз головною проблемою для ліквідаторів.

Відключена лінія була запущена в кінці березня, проте припинила роботу в червні після витоку води. Неполадки були, як оголосила ТЕПКО, усунені, і лінію знову запустили 28 жовтня. Однак, судячи з усього, проблеми до кінця вирішити не вдалося, повідомляє ИТАР-ТАСС.

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Крім зупиненої зараз системи, на території АЕС "Фукусіма-1" змонтовані ще дві лінії очищення води від радіоактивних речовин. Обидві їх планується запустити в середині поточного місяця. Якщо все піде за планом, тоді запрацюють усі три лінії, здатні на день при повному навантаженні очищати близько 750 тонн води від 62 видів радіоактивних речовин за винятком тритію.

Потім частина рідини знову заливають в аварійні реактори для охолодження. Вода перекачується в цистерни. Надалі її можуть злити в океан, оскільки присутній у воді тритій вважається відносно безпечним для здоров'я людей і навколишнього середовища. Однак рішення з цього приводу поки не прийнято.

На АЕС "Фукусіма -1 " зараз накопичилося понад 360 тис. тонн радіоактивної та очищеної води - в цистернах , а також у підземних приміщеннях і дренажній системі , куди вона потрапляє , виливаючись з щілин в корпусах трьох постраждалих реакторів. Щодня до цього обсягу додаються приблизно 400 тонн грунтових вод. Така ж їх кількість потрапляє в океан, несучи з собою радіоактивні частинки.

Повне очищення всієї води на АЕС передбачається завершити до кінця березня 2015 року. Однак виконати це можна тільки при безперебійній роботі всіх трьох ліній системи дезактивації