На Мальдівах втретє спробують обрати президента

10:30, 09 листопада 2013
Світ
265 0

Виборчі дільниці відкрилися сьогодні в Мальдівській республіці, жителі якої утретє спробують обрати президента країни

Мохаммед Нашид, кандидат у президенти на Мальдівах / Фото: flickr.com/photos/ unitednationsdevelopmentprogramme

Виборчі дільниці відкрилися сьогодні в Мальдівській республіці, жителі якої утретє спробують обрати президента країни, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Основним претендентом на пост президента Мальдів аналітики називають Мохаммеда Нашіда, який переміг на перших демократичних виборах у країні в 2008 році, але був змушений піти у відставку в лютому 2012 року на тлі масових протестів. Також за президентське крісло боротимуться Ям Абдула Гаюм - брат колишнього глави Мальдів, а також впливовий на Мальдівах підприємець Касим Ібрахім.

Якщо й сьогодні жодний з кандидатів не заручиться потрібними для перемоги 50% голосів виборців, вже завтра в країні пройде другий тур виборів. Це пояснюється тим, що, відповідно до законодавства, президент Мальдів має бути обраний не пізніше 11 листопада, коли минає термін повноважень чинного глави держави.

Читайте також: Українцям не радять летіти на Мальдіви

Електоральна драма почалася на Мальдівах 7 вересня, коли відбувся перший тур президентських виборів, за підсумками якого лідирував Нашід, за якого віддали свої голоси 45,45% виборців, загальна кількість яких у країні становить близько 240 тисяч людей. Загалом на Мальдівах проживають близько 350 тисяч жителів, здебільшого - мусульмани-сунніти. Друге місце посів Ям Абдула Гаюм, третє, - Касим Ібрахім. Чинний глава держави Мохаммед Вахід одержав лише 5,13%

На початку жовтня верховний суд Мальдів через скарги на порушення під час підрахунку голосів анулював підсумки першого туру і призначив повторні вибори на 19 жовтня. Однак за декілька годин до відкриття виборчих дільниць Касим Ібрахім направив до ВС вимогу про перенесення голосування через те, що не всі кандидати передали в ЦВК потрібні законодавством списки виборців. Вранці 19 жовтня перший поверх будівлі виборчкому країни зайняли загони поліції, не дозволивши його співробітникам почати проведення голосування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter