На Мальдівах втретє спробують обрати президента

Виборчі дільниці відкрилися сьогодні в Мальдівській республіці, жителі якої утретє спробують обрати президента країни, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Основним претендентом на пост президента Мальдів аналітики називають Мохаммеда Нашіда, який переміг на перших демократичних виборах у країні в 2008 році, але був змушений піти у відставку в лютому 2012 року на тлі масових протестів. Також за президентське крісло боротимуться Ям Абдула Гаюм - брат колишнього глави Мальдів, а також впливовий на Мальдівах підприємець Касим Ібрахім.

Якщо й сьогодні жодний з кандидатів не заручиться потрібними для перемоги 50% голосів виборців, вже завтра в країні пройде другий тур виборів. Це пояснюється тим, що, відповідно до законодавства, президент Мальдів має бути обраний не пізніше 11 листопада, коли минає термін повноважень чинного глави держави.

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Електоральна драма почалася на Мальдівах 7 вересня, коли відбувся перший тур президентських виборів, за підсумками якого лідирував Нашід, за якого віддали свої голоси 45,45% виборців, загальна кількість яких у країні становить близько 240 тисяч людей. Загалом на Мальдівах проживають близько 350 тисяч жителів, здебільшого - мусульмани-сунніти. Друге місце посів Ям Абдула Гаюм, третє, - Касим Ібрахім. Чинний глава держави Мохаммед Вахід одержав лише 5,13%

На початку жовтня верховний суд Мальдів через скарги на порушення під час підрахунку голосів анулював підсумки першого туру і призначив повторні вибори на 19 жовтня. Однак за декілька годин до відкриття виборчих дільниць Касим Ібрахім направив до ВС вимогу про перенесення голосування через те, що не всі кандидати передали в ЦВК потрібні законодавством списки виборців. Вранці 19 жовтня перший поверх будівлі виборчкому країни зайняли загони поліції, не дозволивши його співробітникам почати проведення голосування.