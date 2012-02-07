Українцям не радять летіти на Мальдіви

Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам утриматись від відвідування Мальдівів через неспокійну ситуацію в цій країні, яка виникла внаслідок оголошеної сьогодні відставки президента Мальдівської Республіки Мохамеда НАШИДА.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформаційної політики МЗС України з посиланням на речника Олександра ДИКУСАРОВА.

"За інформацією Посольства України в Індії (за сумісництвом Мальдівська Республіка), після оголошення президентом про свою відставку, ситуація в Мальдівській Республіці різко погіршилася, виникли сутички між військовими та поліцейськими, в результаті яких щонайменше три людини отримали поранення різного ступеня тяжкості", - сказав О.ДИКУСАРОВ.

Речник також повідомив, що масові демонстрації відбуваються в столиці країни – місті Малє, але не розповсюджуються на острови – місця відпочинку туристів.

"Станом на 18.00 годину за київським часом 7 лютого, до Посольства України не надходила інформація щодо постраждалих на території Мальдівської Республіки громадян України. У зв’язку з нестабільною ситуацією на Мальдівах МЗС України рекомендує громадянам України, за можливості, перенести строки відвідання цієї країни та уважно слідкувати за офіційною інформацією МЗС та світових засобів масової інформації щодо внутрішньополітичної ситуації", - зазначив речник МЗС.

Крім того, за словами О.ДИКУСАРОВА, громадянам України, які зараз перебувають на Мальдівах, рекомендується утриматись від відвідань столиці країни та підтримувати контакт із Посольством України в Індії (тел.: 00-911126146041, факс: 00-911126146043).

"Посольство України в Індії продовжує уважно відслідковувати ситуацію на території Мальдівської Республіки", - підкреслив О.ДИКУСАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 лютого, президент Мальдівів Мохамед НАШИД, виступаючи в ефірі телебачення, оголосив про свою відставку.

"У ситуації, що склалася, моя відставка буде для країни найкращим рішенням. Я не хочу керувати країною "залізною рукою". Я йду у відставку", - цитувало М.НАШИДА РІА "Новости".

Агентство Сіньхуа повідомляло з посиланням на представника опозиційної мальдівської партії DQP, найближчим часом у країні відбудеться зустріч представників опозиційних партій, на якій обговорюватиметься питання про вибори нового президента.

Сотні поліцейських у столиці острівної держави в Аравійському морі, місті Мале, розпочали акцію протесту після того, як влада наказала їм зняти оточення, що розділяє протиборчі групи опозиціонерів і прихильників уряду. Поліція визнала цей наказ незаконним і почала скандувати гасла із закликом відставки президента М.НАШИДА. Після цього у Мале відбулися зіткнення між співробітниками МВС і військовослужбовцями армії Мальдів, які зберегли вірність уряду.

Як повідомляли західні ЗМІ з посиланням на свідчення очевидців, у вівторок бунтівні співробітники МВС узяли штурмом проурядову телемовну корпорацію MNBC, яка зараз транслює передачі опозиційних телеканалів, які закликають народ повалити президента.

Акції протесту не припиняються на Мальдівах з минулого місяця після того, як президент наказав заарештувати главу Кримінального суду країни, якого він звинуватив у виконанні розпоряджень екс-президента Момуна Абдула ГАЮМА.