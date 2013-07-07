На виборчі дільниці прийшла тільки чверть севастопольців

Явка виборців на проміжних виборах народного депутата у Севастополі, за попередніми даними, становить близько 24%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Центрвиборчкому.

«За узагальненими попередніми даними активність виборців на момент завершення голосування становила 23, 91 %. Для порівняння, активність виборців на 20 годину у цьому окрузі у день голосування з чергових виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року становила 50, 83 %», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 7 липня, о 8:00, відповідно до закону, відкрилися всі без виключення 95 виборчих дільниць одномандатного виборчого округу № 224, в якому проводяться проміжні вибори народного депутата України (у зв`язку з достроковим припиненням депутатських повноважень Павла Лебедєва, призначеного міністром оборони України).