Після інциденту у Варшаві, поліція посилено охороняє посольство Польщі в Москві

Поліцейські з автоматами виставлені по периметру дипмісії, розташованої за адресою: вулиця Клімашкіна, 4. Крім того, навколо посольства курсують поліцейські автомобілі, повідомляє РІА Новости.

Поки ніяких подій не зафіксовано. Офіційних коментарів правоохоронних органів поки що не було.

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Польські націоналісти і праві радикали в понеділок провели "Марш незалежності", в ході якого біля воріт російського посольства було підпалено поліцейську будку, а в бік дипмісії летіло каміння, фаєри і петарди. Раніше демонстранти влаштували в центрі міста бійку, спалили інсталяцію у формі веселки і кілька автомобілів.

Польський прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що заворушення на День незалежності Польщі псують репутацію країни, і пообіцяв скоротити візит до Франції, щоб особисто почути доповідь про події понеділка. Заворушення у посольства Росії під час "Маршу незалежності" також засудив МЗС Польщі.