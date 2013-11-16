NASA показало, яким міг бути Марс 4 мільярди років тому (відео)
03:11, 16 листопада 2013Світ
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На офіційному сайті NASA опубліковано анімаційний ролик, що демонструє можливий краєвид Марса 4 мільярди років тому, коли планета була ще молода і мала густу атмосферу
4 мільярди років тому планета була молода і мала густу атмосферу Кадр з відео youtube
Фільм створено вченими Goddard Space Flight Center, повідомляє Huffington Post.
Автори ролика грунтувалися на останніх відкриттях марсохода Curiosity і інших спостереженнях марсіанської природи, пише NR2.ru.
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Вони припускають, що атмосфера планети була досить щільною, щоб зберегти тепло для формування океанів. Таким чином, в анімації присутні вид марсіанського озера, хмар і кам'янистих долин.
В кінці фільму вчені продемонстрували реальні види сучасного Марса, зняті марсоходом Curiosity, щоб глядачі могли побачити, як змінювалася Червона планета протягом тисячоліть.
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