У Лівії викрали заступника голови національної розвідки
02:01, 18 листопада 2013Світ
394 0
Заступника голови лівійської розвідки було викрадено.
Мустафа Нух був викрадений в аеропорту Тріполі / Фото: Polittech.org
Про це повідомили джерела в службах безпеки Лівії, повідомляє Російська служба ВВС.
Наскільки відомо, Мустафа Нух був викрадений в аеропорту Тріполі, після того як він повернувся із закордонної поїздки. Влада Лівії поки не підтверджує цю інформацію.
На тему: У Лівії викрали прем'єр-міністра - ЗМІ
Водночас в Тріполі проходить загальний страйк на знак протесту проти присутності в місті збройних формувань, які не перебувають під контролем уряду.
Страйк було оголошено після того, як понад 40 людей загинули і сотні отримали поранення в результаті сутичок між бойовиками і демонстрантами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter