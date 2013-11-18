У Лівії викрали заступника голови національної розвідки

Про це повідомили джерела в службах безпеки Лівії, повідомляє Російська служба ВВС.

Наскільки відомо, Мустафа Нух був викрадений в аеропорту Тріполі, після того як він повернувся із закордонної поїздки. Влада Лівії поки не підтверджує цю інформацію.

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Водночас в Тріполі проходить загальний страйк на знак протесту проти присутності в місті збройних формувань, які не перебувають під контролем уряду.

Страйк було оголошено після того, як понад 40 людей загинули і сотні отримали поранення в результаті сутичок між бойовиками і демонстрантами.