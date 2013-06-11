Потужний торнадо наробив лиха в США (відео)

Потужний торнадо вразив містечко Адервіль на півдні американського штату Кентуккі, повідомляє ТСН.

На щастя, обійшлося без людських жертв. Однак стихія зруйнувала десятки будинків.

Обірвано лінії електропередач, повалено багато дерев, перевернуто автомобілі і навіть вантажівки.

Смерч з'явився зненацька, тому жодних попереджень про стихію місцеві мешканці отримати не змогли. Зараз влада штату ліквідовує наслідки лиха і застерігає бути обачними - торнадо може з'явитися знову.