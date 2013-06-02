У Міссурі та Оклахомі кількість жертв торнадо досягла 14 людей (відео)

Раніше повідомлялося, що в Міссурі і в сусідньому штаті Оклахома в суботу через торнадо було оголошено надзвичайний стан. Жертвами спричиненої торнадо повені в Міссурі стали три людини. За даними медичних служб Оклахоми, кількість жертв торнадо в цьому штаті становить дев'ять осіб, ще двоє згодом померли в лікарні. На стаціонарному лікуванні перебувають 77 осіб. Більш як 200 тисяч людей залишаються без електропостачання, передає РІА Новости з посиланням на агентство Франс Прес.

Як повідомляє агентство, тільки в районі Оклахома-сіті, де в травні під час аналогічного лиха загинули 24 людини, в п'ятницю було зафіксовано п'ять торнадо. Крім Оклахоми і Міссурі попередження про торнадо були також розповсюджені в штаті Канзас.