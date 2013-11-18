Компанія «Татарстан» призупинила експлуатацію Boeing 737

Про це 18 листопада повідомляється на офіційному сайті компанії.

Як пояснив міністр транспорту РФ Максим Соколов, після аварії Boeing 737-500 у авіакомпанії залишився один «Боїнг». Міністр зазначив, що літаку 23 роки, і питання його подальшої експлуатації буде вирішуватися в ході перевірки Ространснагляду, Росавіації і СК, пише Лента.ру.

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Точну модель «Боїнга», що залишився у «Татарстану» міністр не назвав. Судячи з даних, опублікованих на сайті авіакомпанії, мова йде про Boeing 737-400.

Раніше Соколов також заявляв, що заборони на експлуатацію Boeing 737 для всіх російських авіакомпаній поки що не буде.

Увечері 17 листопада за заході на посадку в аеропорту Казані розбився Boeing 737-500, який належав авыакомпанії «Татарстан» . В результаті катастрофи загинули всі 50 осіб, які перебували на борту: 44 пасажири і шість членів екіпажу.