Компанія «Татарстан» призупинила експлуатацію Boeing 737
Авіакомпанія "Татарстан" оголосила, що тимчасово призупиняє експлуатацію пасажирських літаків типу Boeing 737.
Про це 18 листопада повідомляється на офіційному сайті компанії.
Як пояснив міністр транспорту РФ Максим Соколов, після аварії Boeing 737-500 у авіакомпанії залишився один «Боїнг». Міністр зазначив, що літаку 23 роки, і питання його подальшої експлуатації буде вирішуватися в ході перевірки Ространснагляду, Росавіації і СК, пише Лента.ру.
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Точну модель «Боїнга», що залишився у «Татарстану» міністр не назвав. Судячи з даних, опублікованих на сайті авіакомпанії, мова йде про Boeing 737-400.
Раніше Соколов також заявляв, що заборони на експлуатацію Boeing 737 для всіх російських авіакомпаній поки що не буде.
Увечері 17 листопада за заході на посадку в аеропорту Казані розбився Boeing 737-500, який належав авыакомпанії «Татарстан» . В результаті катастрофи загинули всі 50 осіб, які перебували на борту: 44 пасажири і шість членів екіпажу.