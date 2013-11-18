Авіакатастрофа в Казані: МЗС підтвердило наявність українки серед пасажирів Боїнга

10:07, 18 листопада 2013
Світ
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МЗС України підтверджує, що на борту літака, який розбився в аеропорту Казані, перебувала громадянка України

Авіакатастрофа в Казані / Фото: @a_smolin

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

«Ми підтверджуємо, що там перебувала громадянка України»,- зазначили у прес-службі.

На місце трагедії виїхав консул України для з'ясування обставин авіакатастрофи.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії "Татарстан" 17 листопада розбився під час посадки в аеропорту Казані. Авіакатастрофа, за попередніми даними, забрала життя шести членів екіпажу і 44 пасажирів. Під час аварії літака загинули, зокрема, син Президента Татарстану Ірек Мінніханов та голова управління ФСБ РФ по Татарстану Олександр Антонов.

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