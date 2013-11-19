Українцям рекомендують відмовитися від поїздок до Лівії

МЗС України в черговий раз рекомендує українцям утриматися від поїздок до Лівії у зв'язку із загостренням ситуації з безпекою в цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

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“У зв'язку із загостренням безпекової ситуації на території Лівії спричиненої збройними сутичками, які мали місце в районі Гаргур столиці країни міста Тріполі та існуванням реальної загрози їх повторення, МЗС у черговий раз наполегливо рекомендує громадянам України утриматися від поїздок в Лівію до нормалізації ситуації”, - сказав він.

Громадянам України, які перебувають на території Лівії, рекомендується уникати масового скупчення людей та не дискутувати з місцевим населенням на релігійні або політичні теми. У випадку потрапляння в незвичайні ситуації, громадянам України слід невідкладно звертатися до посольства України в Лівії або телефонувати на (гарячу лінію) МЗС України.