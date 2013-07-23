Україна вимагає від Лівії негайно звільнити захоплених моряків

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України

Як зазначається в повідомленні, сьогодні, 23 липня, до МЗС України був викликаний Тимчасовий повірений у справах Держави Лівія в Україні Альхаді Асбає у зв’язку із захопленням 17 липня ц.р. озброєними лівійськими громадянами у порту м. Бенгазі торгового судна з українцями на борту.

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Під час зустрічі Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Геннадій Латій заявив, що українська сторона розцінює захоплення українського екіпажу, як акт тяжкого злочину на території Лівії, який, станом на сьогодні, залишається без належної реакції офіційної лівійської влади.

Він висловив жорстку вимогу щодо негайного звільнення екіпажу судна відповідно до норм міжнародного права, забезпечення безпеки наших співвітчизників на території Лівії, а також адекватної офіційної реакції та роз’яснень від лівійської сторони щодо цього інциденту.

Як повідомляв УНІАН, в порту м. Бенгазі 17 липня озброєні громадяни Лівії захопили судно «Етель», екіпаж якого складається з 19 громадян України. Судно прибуло до Лівії під прапором Сент-Кіттс і Невіс.