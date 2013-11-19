У Франції розбився туристичний літак

На сході Франції в департаменті Йонна розбився туристичний літак ТДМ-700/TDM-700/, зареєстрований у США.

На сході Франції в департаменті Йонна розбився туристичний літак ТДМ-700/TDM-700/, зареєстрований у США. Про це повідомила прокуратура Осера - адміністративного центру департаменту, передає ІТАР-ТАРС. Читайте також: В аеропорту Казані при посадці вибухнув літак, всі пасажири загинули (фото) Трагедія сталася об 11.00 за місцевим часом /14.00 мск/ у містечку Мулен. Літак прямував до департаменту Івелін. На місце авіакатастрофи виїхали пожежники. Поліція почала розслідування події.

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