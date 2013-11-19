У Франції розбився туристичний літак
19:19, 19 листопада 2013Світ
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На сході Франції в департаменті Йонна розбився туристичний літак ТДМ-700/TDM-700/, зареєстрований у США.
На сході Франції впав літак / Фото : aviationexplorer.com
На сході Франції в департаменті Йонна розбився туристичний літак ТДМ-700/TDM-700/, зареєстрований у США.
Про це повідомила прокуратура Осера - адміністративного центру департаменту, передає ІТАР-ТАРС.
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Трагедія сталася об 11.00 за місцевим часом /14.00 мск/ у містечку Мулен. Літак прямував до департаменту Івелін. На місце авіакатастрофи виїхали пожежники.
Поліція почала розслідування події.
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