Узбекистан обирає президента
10:47, 23 грудня 2007Світ
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Серед 4 кандидатів - чинний голова держави
В Узбекистані сьогодні проходять вибори Президента.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», на виборах спостерігається висока явка. Спостерігачі від СНД стверджують про відсутність порушень, вибори проходять відкрито і гласно, на основі демократичних принципів.
Усього на президентський пост претендують 4 кандидати – чинний Президент Узбекистану Іслам КАРІМОВ, який править країною з 1991 року, ще двоє партійних кандидатів і самовисуванець.
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