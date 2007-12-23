Узбекистан обирає президента

В Узбекистані сьогодні проходять вибори Президента.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», на виборах спостерігається висока явка. Спостерігачі від СНД стверджують про відсутність порушень, вибори проходять відкрито і гласно, на основі демократичних принципів.

Усього на президентський пост претендують 4 кандидати – чинний Президент Узбекистану Іслам КАРІМОВ, який править країною з 1991 року, ще двоє партійних кандидатів і самовисуванець.