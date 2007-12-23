На вокзалі Белграда поїзд врізався в бруствер: 20 людей постраждали
15:11, 23 грудня 2007Світ
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Звинувачують машиніста
Більше 20 пасажирів дістали травми при зіткненні пасажирського поїзду з обмежувальним бруствером на залізничному вокзалі Белграда.
Як повідомляє «Газета.Ру», пасажирський поїзд, що прямував до столиці Сербії з міста Лапово, не зміг вчасно зупинитися через те, що машиніст не зміг своєчасно скинути швидкість поїзду при зупинці. У момент зіткнення вона становила від трьох до чотирьох кілометрів на годину.
Постраждалим, які одержали в основному удари, надали першу медичну допомогу в амбулаторії вокзалу, після чого їх доставили до Інституту швидкої допомоги.
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