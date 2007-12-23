На вокзалі Белграда поїзд врізався в бруствер: 20 людей постраждали

Більше 20 пасажирів дістали травми при зіткненні пасажирського поїзду з обмежувальним бруствером на залізничному вокзалі Белграда.

Як повідомляє «Газета.Ру», пасажирський поїзд, що прямував до столиці Сербії з міста Лапово, не зміг вчасно зупинитися через те, що машиніст не зміг своєчасно скинути швидкість поїзду при зупинці. У момент зіткнення вона становила від трьох до чотирьох кілометрів на годину.

Постраждалим, які одержали в основному удари, надали першу медичну допомогу в амбулаторії вокзалу, після чого їх доставили до Інституту швидкої допомоги.