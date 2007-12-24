Кожен третій житель Канади вірить у Санта Клауса (опитування)
02:39, 24 грудня 2007Світ
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Ну й проблеми у людей...
Кожен третій житель Канади вірить в Санта Клауса.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це пише одна з інтернет-газет, що опублікувала підсумки національного опитування громадської думки.
Найбільше в Санта Клауса вірять люди середнього віку – таких 37%, і 32% літніх. А ось серед канадської молоді в існування різдвяного Діда вірять тільки 22%.
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