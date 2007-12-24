Кожен третій житель Канади вірить у Санта Клауса (опитування)

Кожен третій житель Канади вірить в Санта Клауса.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», про це пише одна з інтернет-газет, що опублікувала підсумки національного опитування громадської думки.

Найбільше в Санта Клауса вірять люди середнього віку – таких 37%, і 32% літніх. А ось серед канадської молоді в існування різдвяного Діда вірять тільки 22%.