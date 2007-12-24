У Лондоні закрилася одна з ліній метро

З сьогоднішнього дня в Лондоні повністю закривається ціла лінія метрополітену - East London Line. На карті метро ця гілка, що проходить східними районами британської столиці, позначається оранжевим кольором.

Як повідомляє Lenta.ru , лінія закривається на масштабну реконструкцію, під час якої вона буде розширена в обидва боки і переобладнана для входження до 2010 року в систему нещодавно відкритої залізничної "надземки" (London Overground).

За маршрутом проходження поїздів "оранжевої" гілки будуть пущені спеціальні автобуси, а для пасажирів виготовлять пам`ятки з вказівкою альтернативних схем поїздок.

Передбачається, що оновлена лінія стане важливим ланцюжком транспортної системи Лондона до Олімпіади 2012 року.