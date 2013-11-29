ООН і США засудили обстріл російського посольства в Сирії

"Члени Ради Безпеки обурені і рішуче засудили мінометний обстріл російського посольства в Дамаску 28 листопада, в результаті якого був убитий один і поранено дев'ять осіб, у тому числі серед персоналу служби безпеки посольства", - йдеться в заяві СБ, передає РІА Новости.

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"Члени СБ ООН підтвердили, що тероризм у всіх його формах і проявах є однією з найсерйозніших загроз міжнародному миру і безпеці, а теракти - злочини, і їм не може бути виправдання незалежно від мотивів, а також де б, коли б і ким би вони не здійснювалися ", - підкреслюється в заяві.

СБ ООН зажадав притягнути винних до відповідальності.

У свою чергу, представник держдепартаменту Джен Псакі заявила: "США засуджують обстріл російського посольства в Дамаску і висловлюють стурбованість у зв'язку із загибеллю і пораненням людей в результаті інциденту. Ми засуджуємо будь-які атаки на співробітників та установи, захищені міжнародним законодавством".

За її словами, Вашингтон вважає, що винні в злочинах повинні притягуватися до відповідальності незалежно від того, яку сторону вони представляють.

У четвер в результаті мінометного обстрілу бойовиками району, де розташоване посольство Росії в Сирії, одна міна розірвалася на території дипмісії, інша - в безпосередній близькості. Загинув один сирієць, дев'ять осіб, у тому числі зі складу сирійської охорони посольства, отримали поранення. Громадяни РФ не постраждали, як повідомили в російському зовнішньополітичному відомстві. Будівлі дипмісії завдано незначний матеріальний збиток.

Москва розглядає подію як теракт, заявив МЗС РФ.