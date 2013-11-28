Посольство Росії в Сирії обстріляли з міномета
16:43, 28 листопада 2013Світ
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Посольство Росії в сирійській столиці Дамаск зазнало мінометного обстрілу, жертв і потерпілих немає.
Посольство Росії в Сирії обстріляли / Фото: 1tv.ru
Про це повідомило РІА Новости джерело в диппредставництві.
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«Сьогодні район, де розташоване посольство, зазнав чергового інтенсивного мінометного обстрілу. Одна міна розірвалася на території диппредставництва, потерпілих немає, на місці вибуху завдано матеріальних збитків. Ще одна міна розірвалася поряд із зовнішньою огорожею дипмісії», - сказав співрозмовник агентства.
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