Посольство Росії в Сирії обстріляли з міномета

Про це повідомило РІА Новости джерело в диппредставництві.

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«Сьогодні район, де розташоване посольство, зазнав чергового інтенсивного мінометного обстрілу. Одна міна розірвалася на території диппредставництва, потерпілих немає, на місці вибуху завдано матеріальних збитків. Ще одна міна розірвалася поряд із зовнішньою огорожею дипмісії», - сказав співрозмовник агентства.