У Чикаго на параді до Дня подяки станцювали гопак на честь Євромайдану (відео)

Про це повідомив Медіа-портал української діаспори VIDIA і розмістив відповідне відео.

«Український ансамбль «Громовиця» став частиною грандіозного параду до Дня подяки в Чикаго. Молоді українські танцюристи станцювали гопак на центральній площі міста серед чиказьких хмарочосів та на очах у мільйонної публіки у прямому ефірі американського телебачення», - йдеться в повідомленні.

Танцюристи ансамблю вирішили присвятити свій виступ Євромайдану і Україні. На підтримку європейських прагнень українців вони пов’язали на руках сині стрічки із зображенням тризуба.

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Як наголосила Роксана Пилипчак, керівник колективу, для них - це велика честь представити на американській землі не тільки молодь, але також показати в Україні, що їхня душа, їхнє серце з ними, на Майдані.

«А ми на майдані тут в Чикаго, але наше серце є українське», - сказала вона.

Молодь з «Громовиці» пройшла з танцем кілька кварталів центральною чиказькою вулицею Стейт. Багатотисячна публіка зустрічала українських танцюристів гучними оваціями, зазначив портал.