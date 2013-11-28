Студенти університетів світу виступили на підтримку Євромайдану

Про це йдеться заяві, поширеній Гарвардським українським студентським товариством, пише Тиждень.

"Ми, студенти, докторанти, дослідники постдокторантських програм та молоді науковці провідних світових університетів, українці та не українці, висловлюємо свою підтримку асоціації України з Європейським Союзом. Масові протести, що розгорнулися в Україні після рішення уряду від 21 листопада 2013 року «призупинити» кроки з підготовки до асоціації з ЄС однозначно показали, що український народ зробив свій вибір – і цей вибір є на користь європейського майбутнього", - йдеться у заяві.

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"Ми також глибоко переконані, що Україна має суверенне право підтримувати та розвивати праґматичні і взаємовигідні економічні, політичні та культурні відносини з усіма своїми сусідами, включаючи й Росію. Європейський вибір України не є вибором проти таких відносин із будь-яким із її сусідів", - зауважують студенти.

"Україна є Європою. Рух #Євромайдану підтвердив це. Мирні та неполітичні протести, що проходять у всій країні та довкола світу, означають, що український народ вимагає європейських цінностей демократії та громадянського суспільства в Україні... Ми не можемо і не будемо мовчати далі. Український народ не повинен залишатися заручником політичних чи економічних інтересів корумпованих груп всередині та довкола теперішнього українського керівництва", - наголошується у заяві.

"Як майбутні економісти, адвокати, політики, дипломати, викладачі, фізики, лікарі, інженери, підприємці, історики та літературознавці ми хочемо бачити процвітаючу Україну: Україну, що реалізовує свій потенціал та надає можливості для реалізації своєму народові, незалежно від політичної приналежності чи поглядів... Сьогодні ми висловлюємо нашу солідарність з нашими колегами в Україні та у всьому світі. Ми усім серцем приєднуємося до них у бажанні європейського майбутнього", - додають студенти.

"Ми підтримуємо вимогу протестного руху до українського уряду підписати Угоду про асоціяцію з ЄС 29 листопада 2013 р. у Вільнюсі, Литва", - резюмується у зверненні.

Під заявою підписалися студенти Гарварда, Оксфорду, Колумбійського університету, Райерсон університету, Єльського університету тощо. Також свою підтримку висловили Союз українських студентів Німеччини та Товариство української молоді в Австрії.