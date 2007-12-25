Ющенко зустрівся з грузинською опозицією

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив робочий візит до Грузії і відбув до Києва, повідомляє прес-служба глави держави.

Сьогодні у Тбілісі у рамках робочого візиту Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч із представниками провідних опозиційних політичних сил Грузії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі В.ЮЩЕНКО поцікавився внутрішньополітичною ситуацією у країні. Зокрема, йшлося про проведення виборів президента Грузії 5 січня 2008 року. В.ЮЩЕНКО наголосив, що «Україна зацікавлена у стабільному та динамічному розвитку Грузії».

Він зазначив, що Україна вітає рішення про проведення дострокових президентських виборів, а також готова сприяти їх вільному і демократичному проведенню. Зокрема, за словами Президента, Україна направить своїх спостерігачів у рамках місії ОБСЄ від Верховної Ради і Центральної виборчої комісії, а також групу спостерігачів від державних та громадських структур.

Президент України висловив сподівання, що всі учасники виборчої кампанії поважатимуть результати вільного волевиявлення грузинського народу. Він також висловив упевненість, що партнерство двох країн буде і в подальшому поглиблюватися і наповнюватися конкретним змістом, незалежно від результатів виборів.

Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що президентські вибори в Грузії будуть вільними та демократичними.

Про це глава Української держави сказав під час зустрічі з кандидатом у президенти Грузії Михаїлом СААКАШВІЛІ.

Як повідомляє прес-служба Президента України, під час зустрічі в рамках робочого візиту В.ЮЩЕНКА до Грузії співрозмовники обговорили внутрішньополітичну ситуацію у Грузії, розвиток двосторонніх відносин, а також питання співробітництва з ЄС і НАТО.

Окремим питанням зустрічі стали дострокові вибори президента Грузії. У цьому контексті глава Української держави підкреслив, що ці вибори повинні бути вільними та демократичними, і Україна готова цьому сприяти. Він висловив упевненість у тому, що в ситуації, яка склалася, грузинська влада упевнено підтвердить свою репутацію молодої й успішної демократії.