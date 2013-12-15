Новим очільником МЗС Німеччини стане Штайнмайєр - рішення партії

Таке рішення, як повідомляє СДПН, в неділю затвердило керівництво партії, передає РІА «Новости».

Голова партії Зігмар Габріель обійме к новому уряді Ангели Меркель пост віце-прем`єра, а також очолить укрупнене міністерство економіки і енергетики.

Напередодні учасники нової правлячої коаліції - СДПН і блок Меркель ”Християнсько-демократичний союз/Христианско-соціальный союз” - оголосили про розподіл міністерських портфелів між партіями. Шість міністерств одержали соціал-демократи, п`ять плюс посада міністра з особливих доручень, керівника відомства федерального канцлера - ХДС, а її ”сестринська партія” ХСС отримала три міністерські пости. Імена керівників відомств партії оголошують у неділю.