Новим очільником МЗС Німеччини стане Штайнмайєр - рішення партії
14:37, 15 грудня 2013Світ
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Міністром закордонних справ у новому уряді Німеччини, який складатиме присягу 17 грудня, стане голова фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Бундестагу Франк-Вальтер Штайнмайєр, який очолював німецьке зовнішньополітичне відомство у 2005-2009 роках.
Таке рішення, як повідомляє СДПН, в неділю затвердило керівництво партії, передає РІА «Новости».
Голова партії Зігмар Габріель обійме к новому уряді Ангели Меркель пост віце-прем`єра, а також очолить укрупнене міністерство економіки і енергетики.
Напередодні учасники нової правлячої коаліції - СДПН і блок Меркель ”Християнсько-демократичний союз/Христианско-соціальный союз” - оголосили про розподіл міністерських портфелів між партіями. Шість міністерств одержали соціал-демократи, п`ять плюс посада міністра з особливих доручень, керівника відомства федерального канцлера - ХДС, а її ”сестринська партія” ХСС отримала три міністерські пости. Імена керівників відомств партії оголошують у неділю.
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