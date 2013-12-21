Обама не хоче розмірковувати про амністію Сноудена

"Це справа генпрокурора і врешті журі присяжних. Я не можу висловити конкретну думку на даному етапі. Витік завдав шкоди США і можливостям розвідки. Я залишу це суду і генпрокурору - можливість висловитися щодо конкретних аспектів цієї справи", - сказав Обама на прес -конференції в п'ятницю, повідомляє РІА Новини.

За його словами, через витік секретної інформації США, де забезпечено верховенство закону і гарантована недоторканність приватного життя, звинувачують у порушеннях всіх цих правил, і в тіні залишаються країни, де переслідують інакомислячих і журналістів.

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"Якими б важливими ці дебати (про розвідку) не були, важливо також пам'ятати, що це завдало непотрібний збиток розвідувальним можливостям США та американської дипломатії", - зазначив президент США.

Сноуден в 2013 році поширив інформацію про програми стеження американських спецслужб, в США його звинувачують у незаконному розголошенні секретних відомостей. Він прибув до Росії у червні цього року транзитом з Гонконгу, але затримався в московському аеропорту "Шереметьєво". Першого серпня Сноуденом було надано притулок у Росії терміном на рік.