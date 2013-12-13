В АНБ не виключають амністії Сноудену в обмін на нерозголошення даних - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканалу CBS.

”Моя особиста думка - так, є сенс поговорити про це. У цьому випадку мені знадобилися б гарантії, що дані, які залишилися будуть у безпеці, і мої вимоги за цими гарантіями будуть дуже високі. Це має бути не просто обіцянкою з його боку”, - сказав Леггетт на запитання телеканалу, чи може бути надана амністія Сноудену.

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За даними АНБ, на які посилається CBS, в розпорядженні Сноудена залишилося ще 1,5 мільйона секретних документів, які він поки не оприлюднив. Леггетт був призначений головою спеціальної групи, яка оцінює збитки від одкровень Сноудена.

За словами представника АНБ, не всі співробітники спецслужби вважають, що Сноудена можна амністувати. ”Це не одностайна думка”, - сказав він. При цьому керівник АНБ генерал Кіт Александер вважає, що амністія є поганою ідеєю.

”Це як якщо б людина взяв 50 заручників, розстріляла 10 і потім сказала: ”Якщо ви надасте мені повну амністію, то я відпущу інших 40”, - сказав Александер. ”Нам не потрібно, щоб хтось наступний зробив подібне, втік в Гонконг і в Москву з іншими даними, знаючи, що він може піти на аналогічну угоду”, - додав керівник АНБ.