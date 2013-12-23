У Стамбулі відбулися сутички поліції з учасниками антиурядової демонстрації - ЗМІ

Вона була санкціонована місцевою владою, проте зіткнення між поліцейськими і маніфестантами почалися після того, як невелика група протестуючих почала закидати правоохоронців камінням, повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Маніфестанти зібралися в азіатській частині стамбульського району Кадикой, щоб вимагати відставки уряду і міністрів, які могли виявитися причетними до корупції за фактами операції ”Велика хабар”, що проводиться з 17 грудня. Її початок став несподіванкою навіть для керівництва країни. Прем`єр-міністр Тайіп Ердоган назвав операцію ”брудної і спрямованої на дискредитацію та розкол уряду”.

В даний час офіційно під час операції арештовано 24 людини, серед яких і сини міністра внутрішніх справ і глави Мінекономіки, а також головний керуючий державного банку Halbank. Це перший випадок, коли скандал такого масштабу торкнувся безпосередньо оточення Ердогана, який очолює уряд Туреччини з 2002 року.

Зі свого боку уряд усунув від своїх посад приблизно 70 чиновників поліції.