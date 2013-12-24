У Росії дітей відгородили ґратами від Діда Мороза (фото)

Про це «Російській службі новин» повідомила Любов Якимова, яка працює прес-секретарем Всеросійського Діда Мороза з Великого Устюга. Таким чином вона відреагувала на знімки з самарської зустрічі, повідомляє Lenta.ru.

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Якимова пояснила, що в ході аналогічної зустрічі Мороза з самарськими дітьми кілька років тому на головній площі міста мало не сталася тиснява, і співробітникам правоохоронних органів довелося захищати казкового персонажа від натовпу. Прес-секретар підкреслила, що установка загороджень була необхідна для безпеки дітей, але визнала, що самарська влада зробила ці загородження занадто високими.

Зустріч Діда Мороза з дітьми в Самарі отримала резонанс через фотографії, що поширилися в інтернеті. Знімки, зокрема, опублікував 24 грудня о своєму Живому журналі користувач dimka-jd, а блогер Рустем Адагамов розмістив на них посилання в своєму твіттері. На фотографіях видно, що діти і дорослі були відгороджені від Діда Мороза металевими гратами вище людського зросту.

Фото: dimka-jd.livejournal.com