Американський мультимільйонер покінчив життя самогубством

За даними поліції, Вілсон, який вистрибнув з 16 поверху, залишив передсмертну записку, текст якої, однак, не наводиться, пише РІА Новости з посиланням на газету New York Post.

"Йому було 86, і він переніс інфаркт кілька місяців тому. Він завжди говорив, що не хоче мучитися, і коли прийде час, він буде готовий", - заявив друг успішного фінансиста з Wall Street, який пожертвував сотні мільйонів доларів на благодійність.

За його словами, головною метою Вілсона було роздати нужденним своє багатство.

Однією з ініціатив Вілсона було збереження приватних католицьких шкіл, незважаючи на те, що сам він був атеїстом.

"Я усвідомив, що по всій країні закриваються католицькі школи, і у Білла Гейтса, можливо, не вистачає грошей для їх збереження", - цитує видання слова мільйонера, сказані в 2010 в інтерв'ю агентству Блумберг.

Крім цього, Вілсон жертвував величезні суми на охорону пам'ятників і захист довкілля.