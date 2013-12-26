Поштові служби США не впоралася з різдвяними доставками

Скільки саме посилок було доставлено в строк, не повідомляється, пише Лента.ру з посиланням на BBC News.

За словами представника компанії UPS, кількість замовлень на тиждень перед Різдвом перевищила заплановані 132 мільйони, повідомляє Reuters. Крім того, роботу кур'єрів ускладнили погодні умови, які настали останніми днями в деяких штатах. Очікується, що всі різдвяні посилки будуть доставлені UPS протягом наступного дня.

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У свою чергу представник FedEx заявив, що компанія не доставила в строк лише невеликий відсоток від 275 мільйонів посилок, запланованих на період з Дня подяки (28 листопада) до Різдва, але також не назвав точних даних.

Проблеми з доставкою посилок зазнали й інші компанії, в тому числі інтернет-магазин Amazon. Повідомляється, що як «компенсацію за незручності» компанія надала постраждалим клієнтам кредит у розмірі 20 доларів США.