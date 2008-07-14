Екіпаж "Леманн Тімбер" прийняв рішення дочекатися буксира-рятувальника

Екіпаж суховантажу "Леманн Тімбер" із чотирма українцями на борту прийняв рішення дочекатися буксира-рятувальника.

Як передає ІТАР-ТАСС, погода в районі Аравійського моря, де дрейфує судно із зламаним двигуном, поступово налагоджується.

Буксир-рятувальник уже вийшов із порту в Дубаї, його прибуття очікується завтра в другій половині дня.

Як повідомляв УНІАН, німецький суховантаж «Леманн Тімбер» був захоплений піратами Сомалі в Аденській затоці 28 травня. На його борту 15 осіб. Капітан судна - громадянин Росії, у складі екіпажа також четверо громадян України, один громадянин Естонії, дев`ять громадян Бірми. Судно було звільнене 8 липня після виплати викупу, після чого воно направилося у портове місто Салала (Оман).

11 липня на суховантажі вийшла з ладу одна з турбін головного двигуна, й судно лягло в дрейф.

13 липня до „Леманн Тімбер” прибув військовий корабель ВМС США, щоб забрати команду, однак здійснити цю операцію заважає сильний шторм.

Як повідомив телефоном українським дипломатам капітан судна „Леманн Тімбер” В.БАРТАШОВ, на допомогу „Леманн Тімбер” іде також буксир “Dubai Moon”, прибуття якого заплановано на другу половину дня 15 липня. За словами капітана “Леманн Тімбер”, на судно гелікоптером ВМС США 13 липня було передано продукти харчування та питну воду.