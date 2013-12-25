В Австралії в льодах застрягло російське судно

Російське судно «Академік Шокальский» застрягло в льодах приблизно в півтора тисячах кілометрів на південь від Австралії. Про це в середу, 25 грудня, повідомляє Lenta.ru.

За даними видання, на борту судна знаходяться 50 пасажирів і 20 членів екіпажу. На його порятунок спрямовані три криголама, проте перший з них досягне місця призначення тільки за два дні. Водночас рятувальники стверджують, що життю людей, що знаходяться на борту, ніщо не загрожує.

Сигнал лиха з «Академіка Шокальського» надійшов вранці 25 грудня. Поки не відомо, коли саме судно застрягло в льодах.

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Оператором судна «Академік Шокальский» на даний момент є компанія Expeditions Online, що займається організацією круїзів по Арктиці й Антарктиці. Судно було побудовано в Фінляндії на початку 1980-х років. Воно належить Росії і ходить під російським прапором.