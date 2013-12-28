З'явилося перше зображення лімузина для Путіна

Першим особам держави прототип лімузина покажуть 4 січня 2014 року, пише Gazeta.ua з посиланням на autoreview.ru.

Розробкою дизайну в проекті Кортеж керує Геннадій Тішкін - засновник компанії "Російський автомобільний дизайн", яка створила один із перших прототипів ё-мобіля.

Над зовнішнім виглядом машин працювали дизайнери Центрального науково-дослідного автомобільного і автомоторного інституту (НАМИ). Габаритна довжина лімузина складе 6536 мм, а його колісна база дорівнює 4300 мм. Це на 1290 і 1135 мм відповідно більше довгобазної версії Mercedes-Benz S-Class останнього покоління. Лімузин отримає бензиновий турбований двигун V12, який буде поєднуватися з автоматичною коробкою передач, і повнопривідну трансмісію.

Для президентського лімузина розроблений особливий комплекс захисту. В його основу лягли технології і матеріали, застосовувані на бойових вертольотах. Броньованими будуть і машини супроводу (відповідають класу класу В6/В7), в число яких увійдуть позашляховик і універсал, а також седан, який зараз носить робочу назву Лідер.

Серійні моделі НАМИ буде розробляти у співпраці з зарубіжними партнерами. Зокрема, з Porsche Engineering (поки лише в області загальної координації і контролю проекту) та інжинірингових ательє EDAG (займеться проектуванням кузова). У підготовці мотора допомагатимуть фахівці однієї з трьох фірм - FEV, AVL або Ricardo.

За словами міністра промисловості і торгівлі Росії Денис Манутрова, виробництво седана для політичної еліти країни повинно початися в кінці 2016 року.