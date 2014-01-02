Очільник КНДР прокоментував страту свого дядька

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Кім Чен Ин згадав кару дядька в новорічному відеозверненні. Він заявив, що партія очищається від фракціонерів, що руйнують її єдність. За словами Кім Чен Ина, цей крок допоміг згуртувати народ КНДР.

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Також у своєму відеозверненні північнокорейський лідер заявив про загрозу світової війни і ядерну загрозу. Він підкреслив, що США «теж не перебувають у безпеці ». При цьому Кім Чен Ин висловив сподівання на поліпшення відносин з Південною Кореєю.

67-річний Чан Сон Тхек був страчений 12 грудня у будівлі Міністерства держбезпеки в Пхеньяні. Раніше дядька Кім Чен Ина називали другою особою в КНДР. Вважалося, що він був політичним наставником племінника, поки той не мав досвіду керування державою. Проте з часом Кім Чен Ин вирішив, що дядько має занадто багато влади. Чан Сон Тхека звинуватили в корупції і гулящому способі життя. Було оголошено, що він витрачає народні гроші на жінок і наркотики.