Разом з дядьком лідера КНДР стратили ще семеро людей

Разом з Чан Сон Тхеком було страчено двох високопоставлених партійних чиновників, двох членів уряду, двох військових і одного керівника підприємства, повідомляє південнокорейська газета "Чуна ільбо" з посиланням на джерело.

Страчені займали посади не нижче рівня замміністра та керівника департаменту, пише РІА Новости.

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Розстріл, за даними джерела, було проведено в будівлі комітету національної безпеки КНДР в присутності ключових партійних діячів країни. Як повідомив співрозмовник видання, незважаючи на те, що фотографії, що зображують арешт Чан Сон Тхека на партійних зборах, були опубліковані 9 грудня, він перебував під домашнім арештом з середини листопада.

Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) 13 грудня повідомило про те, що Чан Сон Тхек, який довгий час очолював "регентську раду" при молодому Кім Чен Ина і вважався "другою особою" у державі, був страчений за вироком суду за спробу повалення влади.