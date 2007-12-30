«Аль-Каїда» заперечує причетність до вбивства Бхутто

Один з лідерів "Аль-Каїди" Байтулла Мехсуд заперечує свою причетність до вбивства лідера пакистанської опозиції Беназір Бхутто, передає Радіо Свобода.

Відповідна заява від імені Мехсуда була передана інформаційним агентствам. Раніше влада Пакистану заявила, що саме Байтулла Мехсуд організував вбивство Бхутто, скоєне у четвер в місті Равалпінді.

Керівництво Пакистанської народної партії, лідером якої була Бхутто, звинувачує владу в тому, що вона не забезпечила опозиційному політикові належної безпеки.

Під час безладів, що спалахнули в Пакистані після загибелі Бхутто, загинули понад 30 чоловік.

Уряд поки не має наміру відміняти парламентські вибори, заплановані на 8 січня.