Польща відправить до Афганістану ще 400 солдатів

Польща відправить до Афганістану додатково 400 солдатів у 2008 р., повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ країни Радослава Сікорського. "У нас дуже слабка присутність в Афганістані, дуже маленька для серйозного союзника НАТО", - заявив Р.Сікорський в інтерв`ю польському телебаченню. Зараз в Афганістані перебувають близько 1200 польських військовослужбовців.