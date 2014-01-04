ООН очікує в 2014 році загострення гуманітарної кризи

Про це в Нью-Йорку заявила координатор надзвичайної допомоги ООН Валері Амос, повідомляє ZN.UA з посиланням на центр новин ООН.

За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, 2013 роком став випробуванням на міцність для всієї системи надання гуманітарної допомоги і, схоже, що 2014 навряд чи принесе полегшення.

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Тільки в Сирії близько 9,3 мільйона людей потребують у продовольстві, медичної допомоги і даху над головою. Філіппіни борються за виживання 14 мільйонів постраждалих від недавнього тайфуну. А в Центральноафриканській Республіці співробітники гуманітарних програм ООН намагаються надати допомогу 800 тисяч вимушених переселенців, півмільйона яких знаходиться на грані голоду, зазначила Амос.

Вона нагадала, що в 2013 році ООН разом з партнерами здійснювали масштабні зусилля для полегшення долі жителів Сирії, охопленої війною, і філіппінці, постраждалих від небувалого тайфуну. У новому році продовжиться робота по наданню допомоги постраждалим від міжетнічного насильства в Південному Судані і Центральноафриканській республіці.

Заступник генерального секретаря ООН закликала підтримати в новому році мільйони людей, що позбулися даху над головою, рятуючись від кровопролиття або стихійних лих.

Вона нагадала, що у грудні ООН запросила майже 13 мільярдів доларів на надання життєво необхідної допомоги постраждалим. Половина цієї суми знадобиться для гуманітарної підтримки сирійців. Це найбільший запит для однієї країни. Амос підкреслила, що можливості гуманітарного співтовариства з надання допомоги - на межі.

"Ясно, що допомога ООН і її партнерів буде затребувана більше, ніж коли-небудь", - зауважила координатор надзвичайної допомоги ООН.