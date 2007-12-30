Бен Ладен погрожує Ізраїлю джихадом

Як повідомляє “Німецька хвиля”, у поширеному у суботу в Інтернеті відео лідер мережі Усама Бен ЛАДЕН сказав, що „Аль-Каїда” збирається поширити свій джихад і звільнити палестинську територію від Йорданії до Середземного моря.

"Я б хотів запевнити наш народ у Палестині, що ми розширимо джихад на цьому напрямі. Ми маємо намір звільнити Палестину повністю, від річки (Йордан) до моря", - цитує Reuters.

У зверненні У.Бен ЛАДЕН також прокоментував ситуацію в Іраку. Він закликав мусульман-суннітів не брати участі у формуванні уряду національної єдності. Бен Ладен призвав суннітів не вступати ні в які племінні ради, що борються проти "Аль-Каїди", і не брати участь ні в яких "урядах єдності". "Найвіроломніші із зрадників - це ті, хто заради земного життя продають свою релігію", - наводить агентство слова бен Ладена.

У.Бен ЛАДЕН також звинуватив США в прагненні збільшити свій вплив на Близькому Сході і встановити свій контроль над постачаннями нафти.

Зі свого боку, представник американського уряду заявив, що достовірність послання У.Бен ЛАДЕНА перевіряється, але підстав в ній сумніватися немає.