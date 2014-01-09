Президент Венесуели вперше потиснув руку опозиціонеру

Як повідомляють латиноамериканські ЗМІ, Капрілес був основним суперником Мадуро на виборах у квітні 2013 року. Досі він так і не визнав виграшу Мадуро, який переміг з мінімальною перевагою, передає РІА Новости.

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Рукостискання Мадуро і Капрілеса відбулося перед початком зустрічі президента з губернаторами, на якій обговорювалися перспективи боротьби зі злочинністю після гучного вбивства колишньої "Міс Венесуела-2004" Моніки Спір. Воно не мало формального характеру, політичні опоненти потиснули один одному руки "на ходу" перед початком наради.

Спостерігачі відзначають, що зустріч стала першим подібним заходом, запрошення на який Капрілес прийняв: в середині грудня минулого року він так і не приїхав на зустріч Мадуро з опозиційними губернаторами і мерами.

Перед зустріччю Капрілес опублікував у своєму мікроблозі в Twitter повідомлення, адресоване Мадуро: "Ніколас, я пропоную тобі залишити осторонь наші глибокі розбіжності і об'єднатися проти відсутності безпеки".