Опозиція Венесуели попросить Папу Римського налагодити діалог у країні
Лідер венесуельської опозиції, губернатор штату Міранда Енріке Капрілес заявив, що під час майбутньої 6 листопада аудієнції у Папи Римського Франциска він звернеться до понтифіка з проханням про сприяння у налагодженні політичного діалогу в цій країні, повідомляють латиноамериканські ЗМІ.
"Ми будемо говорити про це з його Святістю, дай Боже, щоб церква і Папа, як глава Церкви, міг би допомогти в (встановленні) діалогу у Венесуелі", - сказав Капрілес. - Я вірю, що його Святість, будучи Папою з Латинської Америки, добре знаючи дійсність у наших країнах, може допомогти нам в тому, що стосується діалогу".
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За його словами, церква, будучи структурою, "яка, можливо, об'єднує найбільшу кількість людей" у Венесуелі, може стати "фактором діалогу і посередництва", пише РІА Новости.
Капрілес також заявив, що, як практикуючий католик, "дуже радий" майбутній зустрічі з Папою. Раніше він звернувся до жителів Венесуели з закликом направити йому листи для понтифіка. Однак, Каракаський єпископат не підтримав цю ініціативу - церковні власті повідомили, що ця зустріч має виключно приватний характер.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро зустрічався з главою Римсько-Католицької церкви 17 червня. Тоді аудієнція тривала 20 хвилин, розмова йшла про політичну ситуацію у Венесуелі і в світі.